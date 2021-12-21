Крупные компании развивают сельскую местность - подробности

Согласно данным Опендатабот около 4% крупных компаний-налогоплательщиков меняют свою регистрацию. Речь идет о перерегистрации в сельские объединены территориальные общины. За последние 4 года эксперты подсчитывают около 55 компаний, которые сменили место регистрации и «выехали» из крупных городов.

Среди них ОККО, Джон Дир, БМВ и Хухтамаки. Половина платформ, которые переехали в село, а это 25 представителей крупного бизнеса, сейчас работают в сфере оптовой торговли. 8 предприятий занимаются торговлей автотранспортными средствами и мотоциклами, а также ремонтируют их.

Проанализировали и тот бизнес, который относится к крупным налогоплательщикам. За последний год работы обороты каждой из компаний составили более 50 млн евро.

Однако от того, что крупный бизнес переезжает в деревню, есть и определенные преимущества. В частности, часть налогов поступает в бюджеты местных советов, а инвесторы улучшают благосостояние села и развивают его инфраструктуру.