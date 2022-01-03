Крупнейший производитель яиц "Овостар" вышел в прибыль в $2,6 миллиона

Главный производитель яиц в Украине - агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" - по результатам 2020 года получила $2,6 млн чистой прибыли. Это при том, что за 2019 год компания имела $20 млн чистого убытка.

Согласно годовому отчету на сайте "Овостара", его выручка в минувшем году составила $98,9 млн.

Яичный сегмент "Овостара" сгенерировал 70% общей выручки (в 2019 году - 68%), сегмент яичных продуктов – 30% (в 2018 году - 32%).

При этом в 2020 году 40% всей выручки компании пришлась на экспортную деятельность (в 2019 году - 49%). Продажи на Ближний Восток составили 19% от общей выручки (в 2019 году - 30%), продажи в Европейский Союз остались на уровне 2019 года и составили 16% от общей выручки. На яичный сегмент пришлось 57% от общей экспортной выручки, остальное - на сегмент яичных продуктов.

Оценивая перспективы на 2021 год, производитель яиц отметил, что в сложившихся условиях основное внимание будет уделено обслуживанию существующих производственных мощностей и повышению операционной эффективности. По информации "Овостара", деятельность на экспортных рынках не пострадала, однако дальнейшее развитие событий зависит от успеха мер, принятых на местном и международном уровнях для обуздания кризиса и смягчения его последствий.

Компания сообщила со ссылкой на данные ассоциации "Союз птицеводов Украины", что в 2020 году уровень потребления яиц в Украине составил около 280 яиц на душу населения против 282 яиц в 2019 году.

Объем рынка сухих яичных продуктов в Украине в 2020 году сократился на 31% - до 7,3 тыс. тонн, производство жидких яичных продуктов выросло на 4% - до 16,0 тыс. тонн. Доля "Овостара" в общем объеме производства сухих яичных продуктов в 2020 году составила 43% (в 2019 году - 28%), доля в общем объеме произведенных жидких яичных продуктов - 85% (в 2019 году - 90%).