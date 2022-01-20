Крупнейшие судоходные компании мира оштрафованы на 81 миллион долларов

15:38 19 Январь Киев, Украина

81 миллион долларов штрафа получили одни из крупнейших судоходных компаний. Нарушения касались махинаций с фрахтовыми ставками.



Такое решение было принято Корейской комиссией по справедливой торговле (FTC).



Так, 23 линейных оператора попали под зоркий глаз регулятора после того, как импортеры древесины отправили жалобу в FTC.

Расследование длилось с июля 2018 года.



В результате было установлено, что компании вступили в сговор ради влияния на ставку фрахта по маршруту Южная Корея-Юго-Восточная Азия в период 2003-2018 гг. В мае прошлого года FTC предупредила компании об угрозе штрафа около 672 миллионов долларов. Это привело к протестам со стороны ряда организаций. Речь идет о Министерстве океанов и рыболовствах Кореи, Корейской ассоциации судовладельцев, Корейской ассоциации судоходства, Федерации корейских профсоюзов моряков. Также недовольство выразило китайское правительство. Все они заявили, что штраф будет угрожать восстановлению отрасли после коронакризиса. На этом фоне штраф был уменьшен.



Среди 23 нарушителей – большинство крупных линейных операторов и целый ряд региональных перевозчиков, в том числе: HMM, SM Line, Korea Marine Transport, Pan Ocean, Sinokor, Maersk, Evergreen, Yang Ming, Wan Hai, SITC, а также Cosco.



Из всех наибольший штраф выписали компании KMTC – 24,86 миллиона долларов. Тогда как флагманскому перевозчику Южной Кореи HMM – около 3 миллионов.