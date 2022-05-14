Крупнейшее месторождение медных руд продали с аукциона за 122 миллиона гривен

21:33 10 августа Киев, Украина

Самое крупное месторождение меди продали с аукциона. Право на владение участка сроком 5 лет, получила киевская компания Глобал Аналитика.



Госгеонедра продала спецразрешение на пользование месторождением медных руд "рудоносное поле Залесы-Шменьки" в Волынской области, которое является крупнейшим в стране. Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

В аукционе принимало участие семь компаний. В ходе торгов цена лота выросла в 2871 раз с 42 567 грн до 122,2 млн грн.



Победителем аукциона стала киевская компания Глобал Аналитика. Как указано в госреестре юрлиц, она занимается проведением социальных исследований, дата аналитикой и торговлей компьютерной техникой. Конечный бенефициарный собственник – Виталий Ткач.



При этом аукцион проводился в третий раз, поскольку результаты предыдущих были аннулированы из-за отсутствия проплаты со стороны победителей.



Месторождение Залесы-Шменьки площадью 2336,7 га обладает перспективными ресурсами по категории Р2 в 160 000 тонн.



Победитель аукциона получил право геологического изучения и опытно-промышленной разработки участка сроком на 5 лет.