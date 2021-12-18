Крупнейшая в мире саудовская нефтекомпания сократила прибыль почти вдвое

09:58 21 Март Киев, Украина

Кризис, вызванный мировой пандемией, ударил по ценам на нефть. Это привело к резкому падению прибыли нефтекомпаний, не зависимо от объемов добычи нефти. Так, по данным отчета саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, чистая прибыль этой крупнейшей в мире компании в 2020 году составила $49 млрд против $88,2 млрд годом ранее. Снижение составило 1,8 раза.

Указано, что 2020 год стал одним из самых сложных в истории Saudi Aramco из-за последствий пандемии. Несмотря на это, компания направила на дивиденды акционерам $75 млрд.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за отчетный период составил $49,1 млрд, снизившись в 1,6 раза год к году. Объем капитальных затрат (CAPEX) компании после оптимизации составил $27 млрд. Компания продолжит оптимизировать расходы в текущем году. Поэтому CAPEX на 2021 год составит $35 млрд при изначальном плане в $40-45 млрд.

Средний уровень добычи в 2020 году в компании составил 12,4 млн б/с (баррелей в сутки) нефтяного эквивалента, из которых на нефть приходится 9,2 млн б/с. В апреле 2020 года саудовская добыча нефти достигала исторического максимума в 12,1 млн б/с.

Напомним, на этой неделе цены на нефть резко обвалились. Цена на майский фьючерс марки Brent опускалась ниже $62 за баррель, достигнув февральской отметки.