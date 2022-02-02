Криптовалютная биржа Bittrex уходит с украинского рынка

16:11 15 Сентябрь Киев, Украина

Украина стала одной из стран, в которой крупная криптовалютная биржа Bittrex, сворачивает свою деятельность. 

Так же операции прекращаются и в Беларуси, Бурунди, Мали, Мьянма, Никарагуа и Панаме.
 
Об этом компании сообщила на своем официальном сайте.

Согласно обнародованной информации, главная причина – отсутствие четкого и прозрачного государственного регулирования криптовалют в указанных государствах.
"Bittrex Global гордится тем, что является не только самым безопасным местом для торговли криптовалютой, но и наиболее строго регулируемым", – подчеркнули в пресс-службе криптовалютной биржи.
В то же время "существующая нормативно-правовая база в определенных юрисдикциях" не соответствует жестким требованиям Bittrex. Поэтому жителям всех перечисленных стран необходимо до 24 сентября 2020 года вывести из этой биржи свои средства.
"Отделы нормативно-правового соответствия Bittrex Global отслеживают нормативную базу во всех странах, в которых она работает, а также взаимодействие правил и положений во всех этих юрисдикциях. Хотя это нелегкое решение, в настоящее время наша команда считает, что приостановка предоставления услуг в пострадавших странах – лучший способ действий", – подчеркнули в компании.