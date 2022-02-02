Криптовалютная биржа Bittrex уходит с украинского рынка

Украина стала одной из стран, в которой крупная криптовалютная биржа Bittrex, сворачивает свою деятельность.
Так же операции прекращаются и в Беларуси, Бурунди, Мали, Мьянма, Никарагуа и Панаме.
Об этом компании сообщила на своем официальном сайте.
Согласно обнародованной информации, главная причина – отсутствие четкого и прозрачного государственного регулирования криптовалют в указанных государствах.
Согласно обнародованной информации, главная причина – отсутствие четкого и прозрачного государственного регулирования криптовалют в указанных государствах.
В то же время "существующая нормативно-правовая база в определенных юрисдикциях" не соответствует жестким требованиям Bittrex. Поэтому жителям всех перечисленных стран необходимо до 24 сентября 2020 года вывести из этой биржи свои средства.
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