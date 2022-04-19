Криптовалюта биткоин резко упала в цене

12:48 20 июля Киев, Украина

Суммарная стоимость рыночной цены биткоина сейчас насчитывает $557 млрд.,что составляет около $21 млрд падения за день.



Самая популярная Самая популярная криптовалюта биткоин существенно потеряла в цене, опустившись ниже психологической отметки в 30 тысяч долларов. Об этом сообщает CoinDesk.



Так, по состоянию на 7:45 по Киеву цена биткоина упала на 6,52% и достигла уровня 29 672 долларов.



Напомним, 14 апреля 2021 года биткоин обновил исторический максимум и достиг 64 854 $



Также известно, что Украина вошла в десятку стран с наибольшим заработком на биткоине. По данным на 2020 год, украинские инвесторы заработали около 400 млн долларов прибыли на криптовалюте.