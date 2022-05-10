Кредиты на покупку земли

Украинские банки начали принимать активное участие в земельном бизнесе, известно, что уже есть первый заемщик, который получил кредит. Он специализируется на выращивании зерновых культур.
Фермер, получивший средства от одного из украинских банков, 24 года специализируется на выращивании зерновых культур. Кредит аграрий получил на 7 лет, и собирается приобрести участки общей площадью около 28 га. Время с момента получения заявки банком до выдачи кредита составило 5 дней.
Ожидается, что банки будут помогать украинцам приобретать и продавать земли сельхоззначения. Остается надеяться, что это – не разовый случай.
Как сообщают AgroPolit.com и Zemelka.ua по состоянию на 5 августа осуществлено 4117 земельных операций, за сутки заключено 295 сделок. На отчетную дату больше всего операций осуществили в Киевской (38), Полтавской (35) и Хмельницкой (38) областях.
Недавно появилась законодательная инициатива, утвержденная на правительственном уровне, которая касается консолидации земель, вплоть до экспроприации наделов мелких фермеров.
Фермер, получивший средства от одного из украинских банков, 24 года специализируется на выращивании зерновых культур. Кредит аграрий получил на 7 лет, и собирается приобрести участки общей площадью около 28 га. Время с момента получения заявки банком до выдачи кредита составило 5 дней.
Ожидается, что банки будут помогать украинцам приобретать и продавать земли сельхоззначения. Остается надеяться, что это – не разовый случай.
Как сообщают AgroPolit.com и Zemelka.ua по состоянию на 5 августа осуществлено 4117 земельных операций, за сутки заключено 295 сделок. На отчетную дату больше всего операций осуществили в Киевской (38), Полтавской (35) и Хмельницкой (38) областях.
Недавно появилась законодательная инициатива, утвержденная на правительственном уровне, которая касается консолидации земель, вплоть до экспроприации наделов мелких фермеров.
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