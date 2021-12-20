Кредиты 5-7-9-% для бизнеса продолжают открывать

14:12 08 Июль Киев, Украина

Уполномоченные банки в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» за неделю выдали 135 новых кредитов на общую сумму 281 млн грн. Всего, по состоянию на 8 июля 2020 года, уже выдано 1034 кредита на общую сумму 1,091 млн грн, говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

«В течение последних нескольких недель динамика программы значительно оживилась за счет рефинансирования ранее полученных кредитов. Но спрос на инвестиционные кредиты сохраняется на высоком уровне, что свидетельствует о намерениях предпринимателей развиваться, несмотря на кризис. Портфель инвестиционных кредитов уже пересек отметку в 550 млн грн, и банки продолжают рассматривать новые заявки», — отмечают в министерстве.

Также уточняется, что на прошлой неделе вступило в силу решение правительства относительно упрощения условий участия в программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для малого и среднего бизнеса. В частности, были смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

В первую очередь изменения коснутся предпринимателей, которые намерены воспользоваться возможностью получить кредит на пополнение оборотного капитала, ведь теперь его можно будет использовать на любые хозяйственные нужды бизнеса, что очень важно для его перезагрузки. В ближайшее время соответствующие изменения будут отражены в соглашениях Фонда развития предпринимательства с уполномоченными банками программы, поэтому банки скоро смогут кредитовать своих заемщиков по обновленным условиям программы «Доступные кредиты 5-7-9%».