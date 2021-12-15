Кредитные союзы в Украине: подробности

В Верховной Раде Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел на заседании возможное изменение правил работы кредитных союзов. Речь идет о проекте закона (№5125) «О кредитных союзах».

Документ предусматривает обновление действующей редакции соответствующего закона за счет увеличения количества услуг, которые могут предоставлять кредитные союзы, улучшения процедуры лицензирования, механизма управления союзами, требований по структуре самого капитала.

В Комитете считают, что его принятие создаст условия для стабильного и прозрачного рынка кредитных союзов и защитит права членов кредитных союзов.

Законопроект, в частности, предлагает увеличить капитализацию и стрессоустойчивость кредитных союзов для большей надежности сектора и большего доверия потребителей; внедрить механизм раннего предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности союза; усовершенствовать алгоритм добровольного и принудительного выхода кредитных союзов с рынка.