Кредитные союзы получили штраф за нарушение работы

Кредитные союзы получили штрафы за нарушения в своей работе. Об этом информацию опубликовал Национальный банк Украины, который и вынес штрафные санкции четырем предприятиям.

По данным НБУ, меры воздействия применено 2 апреля при непредоставление информации в установленный срок на письменные требования регулятора.

Нацбанк оштрафовал такие кредитные союзы:

«Экспресс Кредит Юнион» - в 6800 грн;

«Альянс» - на 1700 грн;

«Золотой Век» - в 1700 грн;

«Офицерская кредитный союз" - на 1700 грн.

В 2020 году кредитные союзы оказались самыми уязвимыми к коронакризы из-за снижения платежеспособности заемщиков и законодательный запрет на начисление штрафов за несвоевременное обслуживание займов.

В частности, доля просроченных более чем на 90 дней кредитов за год выросла, отчисления в резервы под кредитные убытки существенно увеличились в конце года.