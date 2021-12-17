Кредитные союзы получили штраф за нарушение работы

Кредитные союзы получили штрафы за нарушения в своей работе. Об этом информацию опубликовал Национальный банк Украины, который и вынес штрафные санкции четырем предприятиям.
По данным НБУ, меры воздействия применено 2 апреля при непредоставление информации в установленный срок на письменные требования регулятора.
Нацбанк оштрафовал такие кредитные союзы:
- «Экспресс Кредит Юнион» - в 6800 грн;
- «Альянс» - на 1700 грн;
- «Золотой Век» - в 1700 грн;
- «Офицерская кредитный союз" - на 1700 грн.
В 2020 году кредитные союзы оказались самыми уязвимыми к коронакризы из-за снижения платежеспособности заемщиков и законодательный запрет на начисление штрафов за несвоевременное обслуживание займов.
В частности, доля просроченных более чем на 90 дней кредитов за год выросла, отчисления в резервы под кредитные убытки существенно увеличились в конце года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии