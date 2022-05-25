Кредит на ремонт дорог в Николаеве обойдется в 150 млн гривен

18:48 19 августа Киев, Украина

Несмотря на высокую процентную ставку по кредитованию ремонтных дорог, новому асфальту в городе Николаев -быть!



Николаевский горсовет большинством голосов одобрил решение взять кредит на дорожный ремонт в размере 150 млн. грн, сообщают НикВести.



Не поддержал инициативу депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", Владислав Чайка, который заявил что на дороги нужно намного больше средств, да и нет списка дорог, которые будут ремонтировать за эти средства.



В "Слуге народа", рупором которой выступила Татьяна Домбровская, считают, что ставка по кредиту высока, а обслуживание этих средств ежегодно обойдется городу в 17,6 млн. Народные избранники все равно большинством голосов поддержали проект решения. "За" проголосовали 30 человек из 42, один был "против", еще 11 не голосовали.



ПАО "Банк Восток" выиграл конкурс на кредитование Николаевского горсовета на сумму 150 млн. грн, которые будут направлены на ремонт николаевских дорог. Финучреждение предложило процентную ставку в 11,75% годовых.