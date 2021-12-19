Кредит для украинских аграриев на 50 миллионов евро

12:34 24 Ноябрь Киев, Украина





Говорят, теперь аграрии смогут получать доступные кредиты на покупку земель и 50 миллионов евро выделит Евросоюз для кредитования сельского хозяйства. Об этом заявляют чиновники.Говорят, теперь аграрии смогут получать доступные кредиты на покупку земель и инвестирование в собственный бизнес. С нынешнего гранта фонд профинансирует фермеров на 24 миллиарда гривен.

Он будет предоставлять гарантии в объеме до 50% непогашенной суммы основного долга и гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет. При этом, основное условие – в собственности аграриев должно быть не более 500 га земли, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной продукции.

Фонд будет предлагать портфельные гарантии, которые банки будут использовать как часть основного залога. Эти гарантии будут предоставляться только по кредитам, предоставленным финансовыми учреждениями, заключившими договор о сотрудничестве с Фондом.

Документ критически важен для развития сельского хозяйства – утверждают и в экспертной среде. Несмотря на то, что в парламенте противилось принятие этого законопроекта.

“Если говорить по содержанию законодательства – он отвечает действующему законодательству, регулированию НБУ, земельной реформе и оснований для отмен нет. Хочу развенчать миф о том, что фонд будет брать землю в залог. Он никакого залога брать не будет”, – прокомментировал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.