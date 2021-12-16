Краматорск берет кредит на покупку транспорта. Сумма сделки 83 млн гривен

12:57 23 Ноябрь Киев, Украина

Краматорский горсовет Донецкой области заключил лизинговое соглашение с Укрэксимбанком почти на 83 миллиона гривен. Город возьмет в лизинг 27 автобусов стоимостью 60 миллионов 350 тысяч гривен производства Черниговского автозавода.

Каждый автобус обойдется в два миллиона 240 тысяч. Об этом сообщается в системе "Прозорро".





Затем в течение пяти лет коммунальщики выплатят около 77 миллионов гривен. Следовательно, Процентная ставка составляет 9,2% годовых. Сначала коммунальщики выплатят авансовый платеж в размере 10% стоимости автобусов – это 6 миллионов. Кроме того, комиссия за предоставление финансирования составит 109 тысяч гривен.Затем в течение пяти лет коммунальщики выплатят около 77 миллионов гривен. Следовательно, автобусы лизинг обойдутся на треть дороже.

Цена сделки всего на 0,04% ниже ожидаемой стоимости закупки в 83 миллиона гривен. В аукционе принимали участие только два участника. Третьего не допустили из-за несоответствия тендерного предложения квалификационным критериям и условиям тендерной документации.