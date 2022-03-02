КРАИЛ выдает лицензии на открытие объектов игорного бизнеса

В Украине начата выдача лицензий на узаконенную деятельность заведений азартных игр. Как сообщили на телеграмм-канале Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), первую лицензию (№315) на онлайн-покер комиссия выдала ООО «Вбет Украина» для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в покер в сети Интернет.

В то же время КРАИЛ выдаст лицензию (№314) компании на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.

Согласно сообщению, КРАИЛ также выдаст лицензию (№313) ООО «Соло геймс» на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов. Организатор расположит заведения в харьковском отеле «Кирофф», Ровенской гостинице «Украина» и львовском отеле «Астория».

Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины приняла решение выдать лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в интернете ООО «Слотс.ю.ей». Бренд организатора азартных игр Slotoking.