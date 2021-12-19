Крафтовое производство в Украине: как развивать бизнес

Украинским крафтовым производителям, особенно тем, кто работает на локальном рынке, нужно создать дискуссионную платформу, где они будут обсуждать текущую проблематику и продвигать необходимы изменения для собственного развития. Такое мнение высказала и.о. министра аграрной политики и продовольствия в 2019 году Ольга Трофимцева.
По ее словам, целью платформы должно стать налаживание цивилизованного сбыта, лоббирование изменений в законодательстве и разработка пошаговой стратегии развития крафтового и локального производства в Украине.
Она считает, что именно профессиональные объединения помогут небольшим производителям стать более успешными.
Также она посоветовала производителям перед стартом своего дела начинать с конца продовольственной цепочки. «Подумайте, куда будете продавать свой продукт. Выясните и изучите свой конечный рынок. Производить просто так — это не бизнес», — добавила она.
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