Крафтовое производство в Украине: как развивать бизнес

07:45 13 Июль Киев, Украина

Украинским крафтовым производителям, особенно тем, кто работает на локальном рынке, нужно создать дискуссионную платформу, где они будут обсуждать текущую проблематику и продвигать необходимы изменения для собственного развития. Такое мнение высказала и.о. министра аграрной политики и продовольствия в 2019 году Ольга Трофимцева.

По ее словам, целью платформы должно стать налаживание цивилизованного сбыта, лоббирование изменений в законодательстве и разработка пошаговой стратегии развития крафтового и локального производства в Украине.

«Дискуссионная платформа должна преследовать прагматические цели, чтобы все не сводилось к одним только разговорам», — уточняет Ольга Трофимцева.

Она считает, что именно профессиональные объединения помогут небольшим производителям стать более успешными.

«Мелким фермерам часто не хватает юридической, экономической, финансовой грамотности. Для этого и нужны ассоциации, которые смогут или найти средства для помощи производителям, или проконсультировать — выяснить нормы, необходимость определенной сертификации и т.д.», — говорит Трофимцева.

Также она посоветовала производителям перед стартом своего дела начинать с конца продовольственной цепочки. «Подумайте, куда будете продавать свой продукт. Выясните и изучите свой конечный рынок. Производить просто так — это не бизнес», — добавила она.