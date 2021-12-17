Корпорация АТБ вошла в пятерку крупных налогоплательщиков страны

Согласно рейтингу крупнейших налогоплательщиков Украины, корпорация «АТБ» входит в пятерку в сфере торговли. Согласно данным национальная сеть магазинов также является крупным благотворителем.
Также корпорация "АТБ" названа авторами спецпроекта крупнейшим благотворителем не только в своей отрасли, но и в национальном масштабе. На противодействие пандемии коронавируса "АТБ" выделила около 250 миллионов гривен, из которых около 100 млн грн. были направлены на обеспечение безопасности сотрудников компании и посетителей сети и около 150 млн грн – на реализацию социальных и благотворительных программ национального и регионального масштаба.
В частности, самым крупным стал проект национального охвата совместно с Минсоцполитики по предоставлению адресной помощи наиболее незащищенным украинцам в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления. Также "АТБ" приняла активное участие в модернизации украинской системы здравоохранения в период острого пандемического вызова, закупая необходимое оборудование и медицинские товары для лечебных учреждений Украины.
Вместе с тем составители рейтинга отметили вклад корпорации "АТБ" в экономический рост страны и благосостояние украинцев, свыше 4 миллионов из которых ежедневно делают покупки в сети дискаунтера национального масштаба. "АТБ" не только обеспечивает своим покупателям наиболее конкурентные цены в своей сети благодаря бизнес-модели продуктового дискаунтера, но также предлагает множество позиций ассортимента, относящихся к категории социально значимых товаров повседневного спроса, которые продает с минимальной торговой наценкой.
Кроме того, расширение географии присутствия "АТБ" в кризисный год обеспечило новыми рабочими местами около 5,5 тыс. украинцев – это поддерживает занятость в Украине на фоне экономического спада. Теперь магазины, производственные и логистические компании, входящие в состав корпорации "АТБ", объединяют и обеспечивают работой более 70 тыс. человек. По итогам 2020 года "АТБ" открыла 127 новых магазинов и анонсировала инвестиции в экономику Украины в размере около 22 млрд грн.
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