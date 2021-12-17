Корпорация Nissan Motor сократит в этом году выпуск авто на 30%

По сообщению Reuters, корпорация Nissan Motor намерена до конца этого года уменьшить выпуск автомобилей на 30%. Такое решение вызвано снижением потребительского спроса на автомобили из-за пандемии. Коронокризис, охвативший бизнес всего мира, негативно повлиял на рентабельность автомобильной промышленности.

Второй по величине японский автопроизводитель планирует выпустить около 2,6 млн автомобилей в период с апреля по декабрь по сравнению с 3,7 млн за аналогичный период прошлого года.

Как известно, мировые автопроизводители столкнулись с трудностями после того, как в начале года их заводы были закрыты, чтобы остановить распространение вспышки коронавируса. Автосалоны также были закрыты во многих странах, что привело к резкому падению продаж автомобилей в период с марта по май, хотя в июне снижение продаж замедлилось.

Напомним, из-за пандемии BMW уволит в Германии шесть тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что китайский автоконцерн Volvo отзывает из продаж и эксплуатации около 2,2 млн автомобилей по всему миру.