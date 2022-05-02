Контракт на 40 млрд кубов газа

Согласно контракту между Украиной и Россией, Газпром должен будет прокачать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа. Учитывая то, что большая часть газа уже протранзитирована, есть предпосылки того, что Украина могла бы дать еще больше, но Газпром против.
В первом полугодии 2021 года через территорию Украины транспортировано 21,8 млрд кубометров российского газа. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил глава Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон, пишет Укринформ.
"У нас есть контракт на 40 млрд кубов, и чуть больше половины мы уже протранзитировали. Все соответствует нашим ожиданиям", - сказал он.
Макогон напомнил, что Газпром согласился бронировать дополнительные мощности для транзита газа в 15 млн куб. м газа в сутки, но не больше.
По его словам, всего Украина может предложить Газпрома 200 млн куб. м транзитных мощностей в сутки. Макогон подчеркнул, что при таких объемах транзита цены на газ в Европе были бы намного меньше.
Накануне стоимость газа в Европе достигла рекордных 500 долларов за тысячу кубометров.
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