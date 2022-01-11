Контракт NASA со SpaceX на постройку лунного модуля приостановлен

10:04 01 Май Киев, Украина

Космическая гонка продолжается и каждый хочет занять в ней выгодное место. Как сообщило вчера вечером агентство CNBC, контракт на строительство посадочного модуля для высадки на Луну, стоимость которого составляла 2,89 млрд долларов, остановлен. Космическое агентство NASA приостановило этот контракт с компанией SpaceX.

Отмечается, что компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin и компания Dynetics опротестовали решение отдать постройку модуля SpaceX в Главном контрольном управлении США (GAO).

Теперь SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом, пока GAO не рассмотрит все тяжбы.

Напомним, год назад сообщалось, что NASA выбрало три американские компании, которые займутся разработкой и созданием лунного модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны - SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, а также Dynetics.

Весной 2019 года NASA объявило, что новая американская программа освоения Луны получила название Артемида (Artemis) и будет состоять из трех этапов.

Первый предусматривает непилотируемый полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Он запланирован на вторую половину 2020 года.

Второй − облет спутника Земли с экипажем на борту, намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии должна состояться высадка астронавтов на Луну в 2024 году.