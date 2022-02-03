Концерн Alstom готов разместить часть производства в Украине
19:00 13 Май Киев, Украина
Французский министр экономики рассказал о требованиях Украины повысить локализацию предприятий концерна Alstom в нашей стране. В свою очередь Франция готова пойти на уступки, так как подписанный контракт на поставку электровозов в Украину делает требование украинского правительства логичным.
"Что касается контракта на поставку электровозов, Alstom готов локализовать в Украине до 35% производства и обслуживания. В начале обсуждения Alstom планировала локализовать около 20%. Мы поняли, что этого было недостаточно. Это яркое свидетельство нашей готовности учитывать законный запрос украинских властей", – сказал Брюно Ле Мэр.
Он подчеркнул, что Франция полностью понимает просьбу президента Украины Владимира Зеленского, который хочет, чтобы французские компании, участвующие в контрактах с Украиной, разместили значительную часть своих производств в Украине.
"Это вполне законное требование, и мы поступили соответствующим образом", – добавил Ле Мэр.
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