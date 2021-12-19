Компанию Walt Disney впервые возглавила женщина

Об этом говорится в заявлении компании

Сьюзан Арнольд, которая была членом совета директоров Disney в течение 14 лет, сменит в должности Боба Айгера. Ранее Арнольд была руководителем мировой инвестиционной компании Carlyle и занимала руководящие должности в крупнейших компаниях Америки (Procter and Gamble и McDonald's).

Айгер, подавший в отставку с должности генерального директора Disney 2020 года, покинет компанию до конца декабря. Он пробыл в должности 15 лет. За это время Disney совершила ряд крупных покупок: компании Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox. В 2016 году компания открыла свой первый тематический парк и курорт в материковом Китае.

О планах уйти до конца этого года объявили еще несколько других руководителей Disney, в том числе председатель студии Алан Хорн, президент и главный креативный директор Disney Branded Television Гэри Марш и генеральный советник компании Алан Браверман.