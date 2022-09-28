Компания ЮКОС все-таки проиграла суд с российскими властями

Россия не будет платить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, сообщили СМИ.
Многолетний судебный иск между Россией и акционерами ЮКОС продолжается уже 7 лет.
Бизнесмены обвиняют Москву в создании искусственных условий для банкротства мощной нефтяной компании и требуют выплату $50 млрд компенсации.
После окончательного распада компании ЮКОС 2006-м году, большая часть ее активов поглотила нефтедобывающая компания "Роснефть", а их бывшие владельцы в свою очередь подали иск в Постоянный арбитражный суд в Гааге, на возврат своих денег.
В 2014 году арбитраж в Гааге обработал исковое заявление ЮКОСа и обязал Москву выплатить компенсацию. Россия же, по сей день отрицает этот вердикт в разных судебных инстанциях.
А в конце 2020 года Конституционный суд России принял решение о том, что страна не обязана выплачивать эти деньги фактически по любому решению любого международного суда.
Многолетний судебный иск между Россией и акционерами ЮКОС продолжается уже 7 лет.
Бизнесмены обвиняют Москву в создании искусственных условий для банкротства мощной нефтяной компании и требуют выплату $50 млрд компенсации.
После окончательного распада компании ЮКОС 2006-м году, большая часть ее активов поглотила нефтедобывающая компания "Роснефть", а их бывшие владельцы в свою очередь подали иск в Постоянный арбитражный суд в Гааге, на возврат своих денег.
В 2014 году арбитраж в Гааге обработал исковое заявление ЮКОСа и обязал Москву выплатить компенсацию. Россия же, по сей день отрицает этот вердикт в разных судебных инстанциях.
А в конце 2020 года Конституционный суд России принял решение о том, что страна не обязана выплачивать эти деньги фактически по любому решению любого международного суда.
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