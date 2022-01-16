Компания «НИБУЛОН» впервые экспортирует пшеницу в Алжир

«В этом году мы и дальше планируем расширять географию экспорта, и уже в январе имеем запланированные отгрузки продовольственной пшеницы в Алжир, впервые за историю компании. Кроме этого, мы планируем и дальше наращивать сотрудничество с конечными потребителями в Юго-Восточной Азии, в частности с Китаем и Индонезией, а в перспективе с Малайзией и Филиппинами», – отмечает заместитель генерального директора по торговле компании «НИБУЛОН» Владимир Славинский.