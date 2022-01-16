Компания «НИБУЛОН» впервые экспортирует пшеницу в Алжир

Компания «НИБУЛОН» в 2021 году расширила географию экспорта, отгрузив свою продукцию в 38 стран, установив рекорд. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 32 страны, а в 2017 – 23 страны.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По словам главного менеджера в оптовой торговле зерновыми культурами компании «НИБУЛОН» Дмитрия Фурды, ключевым импортером остается Китай, куда было отгружено около 1,5 млн. тонн кукурузы и ячменя. 2-е место занял Египет, куда было отгружено около 630 тыс. тонн пшеницы и кукурузы. Третье место по Индонезии с объемом 615 тыс. тонн. Также в 2021 году открыты новые направления экспорта – страны Африки и Азии (Нигерия, Камерун, Гана, Ирак).
Отдельно следует отметить и широкую географию экспорта пшеницы, включающую 27 стран. Кроме уже упомянутых, есть такие необычные для Украины направления, как Мексика, Кения, Оман, Танзания, Уганда и Бурунди.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По словам главного менеджера в оптовой торговле зерновыми культурами компании «НИБУЛОН» Дмитрия Фурды, ключевым импортером остается Китай, куда было отгружено около 1,5 млн. тонн кукурузы и ячменя. 2-е место занял Египет, куда было отгружено около 630 тыс. тонн пшеницы и кукурузы. Третье место по Индонезии с объемом 615 тыс. тонн. Также в 2021 году открыты новые направления экспорта – страны Африки и Азии (Нигерия, Камерун, Гана, Ирак).
Отдельно следует отметить и широкую географию экспорта пшеницы, включающую 27 стран. Кроме уже упомянутых, есть такие необычные для Украины направления, как Мексика, Кения, Оман, Танзания, Уганда и Бурунди.
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