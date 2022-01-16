Компания «НИБУЛОН» впервые экспортирует пшеницу в Алжир

15:41 14 Январь Киев, Украина

Компания «НИБУЛОН» в 2021 году расширила географию экспорта, отгрузив свою продукцию в 38 стран, установив рекорд. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 32 страны, а в 2017 – 23 страны.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам главного менеджера в оптовой торговле зерновыми культурами компании «НИБУЛОН» Дмитрия Фурды, ключевым импортером остается Китай, куда было отгружено около 1,5 млн. тонн кукурузы и ячменя. 2-е место занял Египет, куда было отгружено около 630 тыс. тонн пшеницы и кукурузы. Третье место по Индонезии с объемом 615 тыс. тонн. Также в 2021 году открыты новые направления экспорта – страны Африки и Азии (Нигерия, Камерун, Гана, Ирак).

Отдельно следует отметить и широкую географию экспорта пшеницы, включающую 27 стран. Кроме уже упомянутых, есть такие необычные для Украины направления, как Мексика, Кения, Оман, Танзания, Уганда и Бурунди.
«В этом году мы и дальше планируем расширять географию экспорта, и уже в январе имеем запланированные отгрузки продовольственной пшеницы в Алжир, впервые за историю компании. Кроме этого, мы планируем и дальше наращивать сотрудничество с конечными потребителями в Юго-Восточной Азии, в частности с Китаем и Индонезией, а в перспективе с Малайзией и Филиппинами», – отмечает заместитель генерального директора по торговле компании «НИБУЛОН» Владимир Славинский.