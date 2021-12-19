Компания "Интерпайп" злоупотребляет монопольным положением на рынке

15:10 16 Ноябрь Киев, Украина





Речь идет о компании Викторе Пинчуке – «Интерпайпе», которая по данным журналистов-расследователей, производит и продает колеса для железнодорожного транспорта по завышенным ценам.



В последний раз она существенно подняла цены в 2019 году вдвое, до 29 тысяч 980 гривен. В компании объяснили такое удорожание «повышенным спросом на рынке».



И действительно, "Интерпайп" злоупотребляет монопольным положением на рынке, однако Антимонопольный комитет нарушений не видит, сообщают СМИ.Речь идет о компании Викторе Пинчуке – «Интерпайпе», которая по данным журналистов-расследователей, производит и продает колеса для железнодорожного транспорта по завышенным ценам.В последний раз она существенно подняла цены в 2019 году вдвое, до 29 тысяч 980 гривен. В компании объяснили такое удорожание «повышенным спросом на рынке».И действительно, утверждают эксперты, спрос увеличился, но не в Украине, а за границей, в частности в России, куда "Интерпайп" начал экспортировать свою продукцию по заниженным ценам.

По данным российского портала закупок, средняя цена в 2019 году составила 15-20 тысяч гривен за единицу. В тендерах Укрзализныци «Интерпайп» поднял цены до 30 тысяч гривен. То есть почти вдвое дороже. Из-за этого, говорят аналитики, украинская железная дорога понесла большие убытки.

Однако АМКУ уже год не может увидеть признаки злоупотреблений.Более того, он установил, что компания не монополист, ведь конкурентов на рынке есть. Да и это ошибочное решение – утверждают эксперты. Потому что колеса иностранных производителей были запрещены на украинском рынке.



Между тем, «Интерпайп» продолжает единолично контролировать рынок и определять цены. А «Укрзализныця» будет платить за его устаревший товар по европейским ценам.