Компания "Интерпайп" злоупотребляет монопольным положением на рынке

"Интерпайп" злоупотребляет монопольным положением на рынке, однако Антимонопольный комитет нарушений не видит, сообщают СМИ.
Речь идет о компании Викторе Пинчуке – «Интерпайпе», которая по данным журналистов-расследователей, производит и продает колеса для железнодорожного транспорта по завышенным ценам.
В последний раз она существенно подняла цены в 2019 году вдвое, до 29 тысяч 980 гривен. В компании объяснили такое удорожание «повышенным спросом на рынке».
И действительно, утверждают эксперты, спрос увеличился, но не в Украине, а за границей, в частности в России, куда "Интерпайп" начал экспортировать свою продукцию по заниженным ценам.
Речь идет о компании Викторе Пинчуке – «Интерпайпе», которая по данным журналистов-расследователей, производит и продает колеса для железнодорожного транспорта по завышенным ценам.
В последний раз она существенно подняла цены в 2019 году вдвое, до 29 тысяч 980 гривен. В компании объяснили такое удорожание «повышенным спросом на рынке».
И действительно, утверждают эксперты, спрос увеличился, но не в Украине, а за границей, в частности в России, куда "Интерпайп" начал экспортировать свою продукцию по заниженным ценам.
Однако АМКУ уже год не может увидеть признаки злоупотреблений.Более того, он установил, что компания не монополист, ведь конкурентов на рынке есть. Да и это ошибочное решение – утверждают эксперты. Потому что колеса иностранных производителей были запрещены на украинском рынке.
Между тем, «Интерпайп» продолжает единолично контролировать рынок и определять цены. А «Укрзализныця» будет платить за его устаревший товар по европейским ценам.
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