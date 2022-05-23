Компания "Интерпайп Украина" заплатила штраф 70 млн за сговор на тендере

20:49 18 августа Киев, Украина

Укрзализныци " по закупке запчастей. Общая сумма штрафа составила почти 70 млн. гривен. АМКУ выдвинул обвинения четырем компаниям, которые участвовали в сговоре на торгах "" по закупке запчастей. Общая сумма штрафа составила почти 70 млн. гривен.



Компания "Интерпайп Украина", которая входит в промышленную группу бизнесмена Виктора Пинчука, заплатила Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) 69,3 млн грн штрафа. Оплата произошла после решения апелляционного суда в пользу АМКУ.



Как сообщается на сайте комитета, дело касалось сговора группы компаний на торгах "Укрзализныци" по закупке запчастей к подвижному составу. Общая ожидаемая стоимость по 42 процедурам составляла почти 700 млн грн.



АМКУ установил, что в 2018 году компании "Интерпайп Украина", "Ретэк", "Транспортные инвестиции" и фирма "Интервторпром", имея общие интересы, договорились имитировать конкуренцию в ходе торгов. В результате комитет наложил на них штраф на общую сумму более 71 млн грн. Однако участники обжаловали его в суде. Но апелляционная инстанция поддержала доводы госоргана.



"Благодаря последовательной и аргументированной позиции АМКУ им придется понести ответственность за антиконкурентные согласованные действия", – подчеркивает регулятор.



Кроме штрафа, компаниям запрещено участвовать в публичных закупках на протяжении трех лет.



Напомним, в 2020 году чистая прибыль "Интерпайп" достигла $195,116 млн. Это в 4,2 раза, или почти на 77% меньше по сравнению с предыдущим годом. А в первом квартале 2021-го "Интерпайп" вовсе потерял 90% чистой прибыли.