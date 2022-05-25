Компания Алибаба-Групп конфликтует с Китаем

Основатель Алибаба-Групп не может найти компромисс с китайскими властями. Китайский миллиардер Джек Ма предложил Пекину часть своего бизнеса и активы в обмен на лояльное отношение к его компании. Однако и это не помогло.

В частности, речь шла о том, что во время встречи с представителями Народного банка Китая и представителями страхового сектора Джек Ма предложил передать любые финансовые платформы под контроль правительства, если это в интересах государства. Примечательно, что диалог состоялся 2 ноября, за несколько дней до рекордного первичного размещения акций его компании.

Впрочем, предложение на пользу не пошло — уже на следующий день Шанхайская фондовая биржа отменила операцию. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала: это решение принял лично председатель КНР Си Цзиньпин, поскольку был возмущен тем, что Джек Ма критиковал китайские власти. В сентябре текущего года Народный банк ввел новые правила для компаний финансового сектора — в частности, ужесточил требования к резервам капитала и управления рисками.