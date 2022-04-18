Компания Modernа не намерена сверхобогатиться от продажи своей вакцины

11:21 22 ноября Киев, Украина

Пожалуй, самым насущным стал для человечества вопрос обеспечения стран вакциной от коронавируса COVID-19. Не маловажной составляющей при этом является как количество произведенной вакцины, так и ее качество и цена. Стало известно, что вакцина производства американской биотехнологической компании Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. Об этом сказал глава компании Стефан Бансель, сообщает Welt am Sonntag в воскресенье, 22 ноября.

"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", – отметил Бансель и добавил, что "мы не заинтересованы в максимальной прибыли".

По его словам, до конца года планируется производство 20 млн доз вакцины, но в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть. Компания заинтересована в поставках в Европу и, по словам Банселя, достижение договоренности – вопрос нескольких дней.

Ранее стало известно, что эффективность вакцины от Moderna составляет более 94%. Она может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме, утверждали в компании.

Напомним, еще в августе администрация США заключила контракт с Moderna о закупке 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса за более чем $1,5 млрд.