Компания Google закрывает сервис Poly

Нет ничего постоянного, а особенно в виртуальном мире. Даже на таких мировых гигантов, как Google. Как стало известно, компания в очередной раз доказала тот факт, что чересчур рассчитывать на постоянство работы ее сервисов не стоит. Поисковый гигант объявил, что закрывает Poly, библиотеку 3D-объектов и платформу для обмена ими, которая была запущена в 2017 году и, в первую очередь, нацелена на создателей VR и AR. Сервис прекратит работу 30 июня 2021 года, но загрузить в Poly новые материалы будет невозможно, начиная с 30 апреля 2021 года.

Сервис Poly был разработан, чтобы помочь разработчикам создавать низкополигональные объекты виртуальной реальности. Одновременно он служил библиотекой ресурсов, которые можно было использовать в играх и приложениях виртуальной реальности. Он предлагал более простой способ создания ресурсов, чем такие инструменты, как Google Tilt Brush или программы Autodesk, Blender и других разработчиков.

Решение Google закрыть Poly было вполне предсказуемо, после того, как компания прекратила продавать свои гарнитуры Daydream VR и закрыла студию Spotlight Stories VR вместе с приложением Daydream Play Movies and TV. Кроме того, в прошлом году компания свернула свою платформу Jump VR.