Компания Porsche провела конкурс по реставрации Porsche Classic

19:01 17 Январь Киев, Украина





Porsche поддерживает и сертифицирует реставраторов в разных странах мира, а сейчас объявила победителей конкурса между такими центрами в Канаде. Автомобили со всей страны были отобраны в качестве финалистов для оценки экспертной группой Porsche Club.



Конкурс был разделен на две категории, для моделей серий 911 и 356. Была также третья награда за реставрацию, продемонстрировавшую наибольшую страсть. В Канаде завершилось соревнование между мастерскими, имеющими официальное разрешение Porsche на реставрацию классических авто, в том числе коллекционных. Стопроцентная оригинальность исторического автомобиля и музейное качество – обязательные критерии конкурса Porsche поддерживает и сертифицирует реставраторов в разных странах мира, а сейчас объявила победителей конкурса между такими центрами в Канаде. Автомобили со всей страны были отобраны в качестве финалистов для оценки экспертной группой Porsche Club.Конкурс был разделен на две категории, для моделей серий 911 и 356. Была также третья награда за реставрацию, продемонстрировавшую наибольшую страсть.

«Было приятно иметь в конкурсе три машины модели 356», – сказал Александр Претш, директор послепродажного обслуживания Porsche Cars Canada. – Восстановить подержанный автомобиль никогда не бывает легким делом, и чем они старше, тем сложнее это может быть. Начав копать, никогда не знаешь, что найдешь. Я был поражен тем, чего смогли достичь наши техцентры Porsche».

В категории 911 победу одержал 911 Targa CE 1986 года выпуска, отреставрированный Porsche Center Lauzon. Автомобиль ограниченной серии Commemorative Edition был создан в честь достижения отметки в 250 тысяч выпущенных 911.

«Этот автомобиль выглядит почти новым и ездит как мечта, – сказал Раджат Тукрал, национальный менеджер послепродажного обслуживания Porsche Cars Canada. – Внимание к деталям, как внутри, так и снаружи, невероятно».

Награду за страсть получила команда из Ванкувера, создавшая отличную дань Safari с поднятой подвеской и салоном Porsche Exclusive.

Однако не все абитуриенты были редкими или старыми. Техцентр Mark Motors из Оттавы посвятил 2200 часов восстановлению 911 E 1969 года выпуска, тогда как Porsche Center London восстановил Paint To Sample blue 930 Turbo, а Pfaff из Торонто восстановил 911 Carrera середины 90-х у Polar Silver центре, а сейчас на одометре более 200 000 км пробега.



Главная же награда конкурса в категории 356 досталась автоцентру Porsche Center Saskatchewan за кабриолет 356 B 1960 года выпуска с редкой жесткой крышей. Глава судейской коллегии, директор канадского клуба Porsche Марк Уаюн, описал этот экземпляр как «безупречную капсулу времени».