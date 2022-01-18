Компания Porsche провела конкурс по реставрации Porsche Classic

В Канаде завершилось соревнование между мастерскими, имеющими официальное разрешение Porsche на реставрацию классических авто, в том числе коллекционных. Стопроцентная оригинальность исторического автомобиля и музейное качество – обязательные критерии конкурса.
Porsche поддерживает и сертифицирует реставраторов в разных странах мира, а сейчас объявила победителей конкурса между такими центрами в Канаде. Автомобили со всей страны были отобраны в качестве финалистов для оценки экспертной группой Porsche Club.
Конкурс был разделен на две категории, для моделей серий 911 и 356. Была также третья награда за реставрацию, продемонстрировавшую наибольшую страсть.
Porsche поддерживает и сертифицирует реставраторов в разных странах мира, а сейчас объявила победителей конкурса между такими центрами в Канаде. Автомобили со всей страны были отобраны в качестве финалистов для оценки экспертной группой Porsche Club.
Конкурс был разделен на две категории, для моделей серий 911 и 356. Была также третья награда за реставрацию, продемонстрировавшую наибольшую страсть.
В категории 911 победу одержал 911 Targa CE 1986 года выпуска, отреставрированный Porsche Center Lauzon. Автомобиль ограниченной серии Commemorative Edition был создан в честь достижения отметки в 250 тысяч выпущенных 911.
Награду за страсть получила команда из Ванкувера, создавшая отличную дань Safari с поднятой подвеской и салоном Porsche Exclusive.
Однако не все абитуриенты были редкими или старыми. Техцентр Mark Motors из Оттавы посвятил 2200 часов восстановлению 911 E 1969 года выпуска, тогда как Porsche Center London восстановил Paint To Sample blue 930 Turbo, а Pfaff из Торонто восстановил 911 Carrera середины 90-х у Polar Silver центре, а сейчас на одометре более 200 000 км пробега.
Главная же награда конкурса в категории 356 досталась автоцентру Porsche Center Saskatchewan за кабриолет 356 B 1960 года выпуска с редкой жесткой крышей. Глава судейской коллегии, директор канадского клуба Porsche Марк Уаюн, описал этот экземпляр как «безупречную капсулу времени».
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