Компания JPMorgan прогнозирует дальнейший дефицит полупроводников

11:37 22 Ноябрь Киев, Украина

JPMorgan прогнозирует дальнейший дефицит полупроводников вплоть до 2022 года. Об этом рассказали аналитики компании.

Там говорят, что проблема будет актуальна вплоть до середины следующего года. Уже после ситуация может частично улучшить на фоне большего объема поставок.

В настоящее время кризис с чипами негативно влияет на ряд отраслей, для которых они являются важной частью производства.

К примеру, микросхемы важны для такой отрасли как автопроизводство, а также изготовление ряда бытовых приборов, смартфонов и компьютеров.

Известно, что в сентябре 2021 года в Украине значительно увеличился объем автопроизводства. В прошлом месяце с конвейеров сошли 909 единиц транспортных средств. Об этом сообщает "Укравтопром".

В сравнении с прошлым годом этого года выпуск автотранспорта в стране вырос почти на 6%. Что касается предыдущего месяца, то наблюдается улучшение ситуации почти вдвое. В августе изготовили 554 автомобиля.