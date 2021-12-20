Компания Glovo получила 450 млн евро инвестиций

Раунд финансирования серии F обозначился для компании Glovo значительным инвестиционным вливанием. На своем официальном сайте компания опубликовала информацию о том, что получила 450 млн евро на усиление своих позиций на мировом рынке.

Новый раунд финансирования возглавили инвестиционные фонды Lugard Road Capital и Luxor Capital Group. Также среди инвесторов оказались Delivery Hero, Drake Enterprises и GP Bullhound.

Привлеченные инвестиции компания планирует направить на расширение своего присутствия на 20 рынках, где компания уже работает.

Также в компании планируют сосредоточиться на развитии недавно запущенного направления Q-Commerce. Это направление было создано для обеспечения «сверхбыстрой» доставки в течение 10 минут через сеть dark stores (магазинов без продавцов). Сейчас такие dark stores у Glovo работают в Барселоне, Мадриде, Лиссабоне и Милане. До конца 2021 года компания планирует достичь отметки в 200 магазинов, открыв новые dark stores в Валенсии, Риме, Порту и Бухаресте.