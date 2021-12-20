Компания Glovo получила 450 млн евро инвестиций

16:30 01 Апрель Киев, Украина

Раунд финансирования серии F обозначился для компании Glovo значительным инвестиционным вливанием. На своем официальном сайте компания опубликовала информацию о том, что получила 450 млн евро на усиление своих позиций на мировом рынке.

Новый раунд финансирования возглавили инвестиционные фонды Lugard Road Capital и Luxor Capital Group. Также среди инвесторов оказались Delivery Hero, Drake Enterprises и GP Bullhound.

Привлеченные инвестиции компания планирует направить на расширение своего присутствия на 20 рынках, где компания уже работает.

Также в компании планируют сосредоточиться на развитии недавно запущенного направления Q-Commerce. Это направление было создано для обеспечения «сверхбыстрой» доставки в течение 10 минут через сеть dark stores (магазинов без продавцов). Сейчас такие dark stores у Glovo работают в Барселоне, Мадриде, Лиссабоне и Милане. До конца 2021 года компания планирует достичь отметки в 200 магазинов, открыв новые dark stores в Валенсии, Риме, Порту и Бухаресте.

«Мы очень рады продолжающейся поддержке Luxor Capital Group и всех наших существующих инвесторов. За последние несколько месяцев мы развивались очень, очень быстро, но наше видение осталось неизменным. Эти инвестиции позволят нам удвоить наши основные рынки, усилить нашу позицию лидера там, где мы уже очень сильны, и продолжать расширять наше превосходное подразделение Q-Commerce», — отметил соучредитель и генеральный директор Glovo Оскар Пьер.