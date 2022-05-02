Компания Amazon оспорит европейский штраф в $887 млн

08:12 31 июля Киев, Украина

Из вчерашней публикации CNBC стало известно, что на компанию Amazon был наложен немалый штраф размером в 887 миллионов долларов. Национальная комиссия Люксембурга по защите данных вынесла такое решение против Amazon за обнаруженные нарушения при обработке персональных данных пользователей.

Комиссия решила, что обработка персональных данных Amazon не соответствует регламенту ЕС по защите данных. Претензии связаны с показом клиентам релевантной рекламы. Это рекордный штраф за подобные нарушения с момента вступления в силу в ЕС Общего регламента защиты персональных данных 25 мая 2018 года. Помимо штрафа, компания также обязана пересмотреть действующую практику сбора персональных данных.

В Amazon решение комиссии назвали необоснованным и заявили, что оспорят его - компания утверждает, что данные клиентов никогда не передавались третьим лицам.

После публикации этой информации акции Amazon на Nasdaq на открытии торгов 30 июля упали сразу на 7,14 процента.

В свою очередь основатель Amazon Джефф Безос потерял 14 миллиардов долларов и уступил первую строчку в списке богатейших людей президенту группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, свидетельствует счетчик Forbes Real-Time.

По данным Forbes, состояние Безоса составляет 191,9 миллиарда долларов., тогда как состояние Арно равняется 194,2 миллиарда долларов.

Напомним, что ранее Безос ушел с должности гендиректора Amazon. Полномочия перешли Эндрю Джесси, ранее руководившему компанией Amazon Web Services.

После ухода с Amazon Безос разбогател на $11 млрд. Тогда его состояние составило 212,4 миллиарда долларов.