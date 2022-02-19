Компания SkyUp может обанкротиться

08:24 30 Сентябрь Киев, Украина

Украинский авиаперевозчик SkyUp может заявить об банкротстве. Карантинный ограничения снизили пассажиропоток в значительной степени, а это – отразилось на доходах компании в целом.

Из-за пандемии украинский авиаперевозчик терпит убытки на десятки миллионов долларов и руководство компании отмечает, что без господдержки у них могут быть большие проблемы.

"В прошлом году мы заплатили 200 млн грн налогов и сборов. В этом году должны были заплатить 400 млн грн. Вместо этого нам грозит банкротство, а государству – минус 100 млн грн из-за того, что все наши 1 300 высокооплачиваемых специалистов станут на биржу труда", – рассказал в одном из своих интервью совладелец SkyUp Airlines Александр Альба.

Статистика по авиации, действительно, неутешительна, говорят эксперты. Падение на рынке пассажирских перевозок Украины составило более 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И пока нет оснований говорить об ослаблении Евросоюзом и другими странами коронавирусных ограничений и открытии границ, что могло бы оживить отрасль.

Несколько в более благоприятной ситуации оказалась перевозчики в крупных континентальных державах – США, России, Китае. Их выручают внутренние перевозки.

Некоторые иностранные перевозчики заручились финансовой поддержкой своих государств и теперь агрессивно выдавливают конкурентов из оставшихся рынков.

"Украинские перевозчики пока не договорились с правительством о каких-либо дотациях. Поэтому прекращение перелетов некоторыми украинскими авиакомпаниями выглядят достаточно реальной перспективой", – отметил в беседе глава авиационного сектора юридической фирмы Kinstellar Алексей Бурчевский.

В то же время, 28 сентября завершился введенный правительством 30-дневный срок ограничения въезда иностранцев в Украину. В случае, если не будет принято новых ограничительных мер, иностранцы смогут посещать нашу страну с соблюдением тех же правил, которые установлены для возвращающихся из-за рубежа украинцев.

"Насколько это оживит украинский рынок авиаперевозок трудно сказать. Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что вряд ли национальные перевозчики смогут справиться с кризисом в одиночку, без финансовой поддержки государства или реструктуризации долгов кредиторами", – подметила в разговоре с член Ассоциации юристов Украины, руководитель практики банкротства Юридической группы LCF Елена Волянская.

Аналогичная ситуация сложилась для отрасли во всем мире. Государственную поддержку получили далеко не все авиакомпании, в большинстве случаев были дотированы крупные национальные авиаперевозчики.