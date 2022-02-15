Компания Dragon Capital расширяет базу активов

Компания Dragon Capital продолжает расширять свои активы. Недавней крупной покупкой компании UCPIH Ltd, которая входит в группу Dragon Capital, был банк Вадима Новинского. Теперь, руководители компании – Томаш Фиал и Иван Свитек – оформили новую сделку по приобретению комплекса «Амтел». Расположенный в с. Белогородка, Киевская область офисно-логистический комплекс имеет площадь 100 208 кв м.

Логистический комплекс класса "А" расположен непосредственно на фасаде трассы T1012, между Одесской и Житомирской трассами в 6-ти км от кольцевой дороги Киева.

"Мы рады объявить о приобретении 11-го логистического комплекса в наш портфель складской недвижимости", — комментирует Владимир Тимочко, управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital.

Комплекс "Амтел" станет крупнейшим объектом в портфеле, а его покупка позволит нарастить площадь складов под управлением Dragon Capital на правом берегу Днепра до 294 000 кв.м., и в целом в Украине – до 391 000 кв.м. В компании отметили, что планируют продолжать инвестиционную активность в этом секторе, в том числе через реализацию индустриальных парков "Е40" в Киеве и "М10" во Львове.

В этом году планируется начать строительство первых очередей этих проектов площадью 25 500 кв.м. и 14 500 кв.м. соответственно.