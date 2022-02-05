Компания Hyzon Motors открывает представительство в Австралии

18:41 04 Февраль Киев, Украина

Компания по производству коммерческих автомобилей с нулевым уровнем выбросов Hyzon Motors заявила о создании своей новой штаб-квартиры в Мельбурне, столице австралийского штата Виктория и втором по величине городе страны, сообщает H2 View.



Главная штаб-квартира Hyzon Motors находится в Сингапуре. Руководство компании отмечает, что для ее создания штаб-квартиры в Мельбурне – один из ключевых этапов развития на данный момент, это поможет Hyzon расти на рынках Австралии, Новой Зеландии и Океании и поддерживать существующие проекты и инициативы в этом регионе.



После завершения строительства новой штаб-квартиры в Мельбурне, объект будет состоять из корпоративных офисов, выставочного зала, склада и небольшого сборочного предприятия. Предполагается, что оно создаст более 100 новых рабочих мест. Hyzon Motors уже подписала партнерские соглашения с Королевским автомобильным клубом штата Виктория, а также местной компанией экстренной помощи на дорогах.