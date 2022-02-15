Компании Минэнерго получили 1,5 млрд убытков

Не утешительными оказались итоги работы за первый квартал 2021 года для Министерства энергетики. Согласно отчету энергетических госкомпаний о реализации финансового плана, с начала года они получили 1,6 миллиарда гривен убытков.

В частности, 30 предприятий показали убытки в 1,614 миллиарда гривен, а 7 компаний принесли прибыль в 1,9 миллиона грн., Одно предприятие в I квартале оказалось безубыточным, информирует ЭП.

Самые убыточные государственные компании Минэнерго:

Восточный горно-обогатительный комбинат - 341 100 000 грн

ГП «Первомайскуголь» - 232 800 000 грн

ГП «Львовуголь» - 209 400 000 грн

ГП «Лисичанскуголь» - 151 600 000 грн

ГП «Торецьквугилля» - 147 400 000 грн.

Ранее Антимонопольный комитет Украины выяснил, что участники рынка энергетического угля синхронно повышали цены на продукцию для нужд ТЭС и ТЭЦ по рекомендации Министерства энергетики и угольной промышленности в 2016-2019 годах.

Также сообщалось, что Министерство энергетики предлагает установить нулевую ставку экологического налога за выбросы двуокиси углерода для установок, использующих биотопливо. Министерство энергетики разрабатывает решения по увеличению налога на выбросы CO2 и использования этих средств для компенсации разницы производителям «зеленой» электроэнергии.