Компании Коломойского вернули Укрнафте 1 млрд гривен

Фирмы Игоря Валерьевича Коломойского постепенно выплачивают дебиторскую задолженность Укрнафте за поставленную им в 2015 году нефть. Как сообщили в пресс-службе Укрнафты, в период с мая по июль 2020 года выбло возвращено 250 млн гривен долга. Остаточный долг компаний Коломойского составляет около 6 млрд гривен.

Общая сумма погашенной задолженности составила более 1 млрд грн с декабря 2019 года, говорится в сообщении.

Оплата проходит в рамках плана реструктуризации дебиторской задолженности по мировым соглашениям с компаниями Техтрейд Груп, Гарант-УТН, Галнафта, Торговый дом Прикарпатьенефтетрейд и Котлас. Эти компании связывают с Игорем Коломойским.

Реструктуризация предполагает погашение долга частями на протяжении 3-6 лет. В сумму выплаты также будут включены проценты, начисленные на остаток задолженности после января 2020 года.

По состоянию на начало декабря 2019 года общая сумма задолженности составляла 7,47 млрд грн.

Дебиторская задолженность за поставленную нефть возникла в 2015 году.

В 2016 году Укрнафта подала шесть судебных исков на сумму 7,6 млрд грн. Суды удовлетворили пять исков компании.

9 января стало известно, что Укрнафта простила нефтеперерабатывающему комплексу Галичина долг за поставку нефтяного газа на 6,5 млн грн. Контрольный пакет акций НПК принадлежит группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова

21 апреля 2020 Укрнафта дала рассрочку компаниям из орбиты Приват Коломойского на 7 млрд грн.