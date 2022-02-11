Количество вакансий на рынке труда увеличивается

12:11 22 Сентябрь Киев, Украина

Рынок труда в период карантина очень пошатнулся. Однако последние сводки показывают, что работодатели готовы дать больше вакансий населению, и тенденция рынка труда стремительно растет.

На сегодняшний день на сайтах вакансий опубликовано 54,5 тысяч активных вакансий, тогда как по состоянию на 12 марта на сайте находилось 54 тысячи вакансий.

Основатель платформы Артур Михно считает, что в случае отсутствия повторных кризисов, с IV квартала 2020 года может начаться рост вакансий. При этом украинцам предлагают работу за рубежом. В начале лета на сайтах было зафиксировано 6,7 тысяч вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. В начале сентября количество вакансий сократилось, однако на прошлой неделе вновь выросла до 7,2 тысяч.

Ранее НБУ отмечал рост количества вакансий после ослабления карантина. Увеличилось количество вакансий, что обусловлено восстановлением работы ресторанов и транспорта. Увеличилась и активность населения по поиску работы.

Также восстанавливается деловая активность населения как в сфере услуг, так и в промышленности. В течение недели цены на продукты питания в среднем не изменились. Подешевели овощи и фрукты, компенсируя подорожание мяса птицы, молока и кондитерских изделий.