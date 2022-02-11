Количество вакансий на рынке труда увеличивается

12:11 22 Сентябрь Киев, Украина

Рынок труда в период карантина очень пошатнулся. Однако последние сводки показывают, что работодатели готовы дать больше вакансий населению, и тенденция рынка труда стремительно растет.

На сегодняшний день на сайтах вакансий опубликовано 54,5 тысяч активных вакансий, тогда как по состоянию на 12 марта на сайте находилось 54 тысячи вакансий.

Фото: Кризис работы сокращается – вакансий в Украине становится больше

Основатель платформы Артур Михно считает, что в случае отсутствия повторных кризисов, с IV квартала 2020 года может начаться рост вакансий. При этом украинцам предлагают работу за рубежом. В начале лета на сайтах было зафиксировано 6,7 тысяч вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. В начале сентября количество вакансий сократилось, однако на прошлой неделе вновь выросла до 7,2 тысяч.

Фото: Кризис работы сокращается – вакансий в Украине становится больше

Ранее НБУ отмечал рост количества вакансий после ослабления карантина. Увеличилось количество вакансий, что обусловлено восстановлением работы ресторанов и транспорта. Увеличилась и активность населения по поиску работы.

Также восстанавливается деловая активность населения как в сфере услуг, так и в промышленности. В течение недели цены на продукты питания в среднем не изменились. Подешевели овощи и фрукты, компенсируя подорожание мяса птицы, молока и кондитерских изделий. 