Количество налогоплательщиков в Украине сократилось

13:34 06 Октябрь Киев, Украина

Данные Налоговой службы уже сформировали реестр налогоплательщиков на 2021 год. Их оказалось на 254 юридических лица меньше, чем в 2020 году. Общее количество составляет 1375.

Государственная налоговая служба Украины утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2021, в него вошли 1 375 субъектов хозяйствования. По сравнению с реестром на 2020 год количество предприятий сократилось на 254 плательщика. Это связано с изменением критериев отнесения налогоплательщиков к категории крупных.

Так, согласно Налоговому кодексу Украины, крупный налогоплательщик - это, в частности, юридическое лицо, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает эквивалент 50 млн евро, или общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в Государственный бюджет Украины (кроме таможенных платежей) за такой же период превышает эквивалент 1,5 млн евро.

Ранее общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в госбюджет, составляла 1 млн евро. Включение предприятий в Реестр крупных налогоплательщиков на 2021 уже происходило по обновленным критериям. Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2020 год выросло на 12%, или на 187 юридических лиц до 1 660.