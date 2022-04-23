Колебание показателей роста промышленного производства в Украине

21:06 23 июля Киев, Украина

Показатель роста украинской промышленности на начало 2021 года демострировал довольно не плохие результаты.

Если подробнее, то рост промышленного производства Украины в июне месяце составляла 1,1%, что значительно уступает приросту в мае - 5,4% и апреле - 13%.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.



При этом отмечается, что по сравнению с маем этого года, промышленное производство осталось на прежнем уровне, а с учетом сезонной корректировки снизилось на 0,7%.



Так, в перерабатывающей промышленности рост составил 2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,5%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован спад на 5,5%.



Власти обещают модернизировать украинскую промышленность в течение 10-12 лет. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, только для снижения уровня вредных выбросов до 35% от уровня 1990 года Украине необходимо более 100 млрд евро капитальных инвестиций.