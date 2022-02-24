Книгу жалоб и предложений отменят - Минэкономики

12:57 02 Октябрь Киев, Украина

Книгу жалоб и предложений хотят упростить. Новое постановление Министерства экономики Украины предлагает заменить имеющийся формат внесения жалоб от клиентов.

В Министерстве экономики Украины отменили Книгу жалоб и предложений на предприятиях розничной торговли и в заведениях ресторанного хозяйства в связи с утратой своего законодательного действия приказа № 349, который была ранее принят еще от 24.06.1996 г.

Отметим, что речь идет о постановлении № 1130 от 16.06.2020 года. Ранее каждое предприятие в Украине обладало отдельной книгой для жалоб и отзывов, в которой потребители высказывались об уровне обслуживания и при желании оставляли свой позитивный или негативный комментарий.

Сейчас же вместо такой формы социального контроля в заведениях будет существовать отдельный уголок покупателя, в котором будет указана вся нужная информация о наименовании владельца или уполномоченного им органа с предоставлением нужных контактов и адресов.

Напомним, что в Украине более 20% процентов украинцев работают без официального трудоустройства. Указывается, что за период второго полугодия текущего года количество неформального занятого населения составило 3,291 млн человек возрастной категории 15-70 лет.