Клиенты ПриватБанка будут ограничены в количестве денежных переводов

Руководство ПриватБанка приняло во внимание законопроекты украинского правительства, направленные на противодействие в отмывании денег, и сократило количество денежных переводов для своих клиентов.
Об этом говорится на официальном сайте банка.
Денежные манипуляции с переводами в рамках страны будут ограничены до 100 в месяц.
В отношении зарубежных переводов нововведения стали более жесткими, разрешено 30 переводов отправить и не больше 25 получить.
При переводах денежных средств в личных целях, их сокращение до 100 раз в месяц, принесет клиентам минимальный дискомфорт, заявили в ПриватБанке.
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