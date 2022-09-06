Клиенты ПриватБанка будут ограничены в количестве денежных переводов

17:59 15 октября Киев, Украина

Руководство ПриватБанка приняло во внимание законопроекты украинского правительства, направленные на противодействие в отмывании денег, и сократило количество денежных переводов для своих клиентов.

Об этом говорится на официальном сайте банка.

Денежные манипуляции с переводами в рамках страны будут ограничены до 100 в месяц.

В отношении зарубежных переводов нововведения стали более жесткими, разрешено 30 переводов отправить и не больше 25 получить.

При переводах денежных средств в личных целях, их сокращение до 100 раз в месяц, принесет клиентам минимальный дискомфорт, заявили в ПриватБанке.