Китайский сервис такси DiDi отменил запуск в Украине

Китайский агрегатор такси DiDi отменил запуск в Украине, офис компании, который открыли в 2021 году в Киеве, закрыли, а все сотрудники были уволены.
Это связано с тем, что в 2021 году компания вышла на IPO в США и привлекла 4,4 млрд. долларов. Тогда правительство Китая потребовало у сервиса прекратить регистрацию новых пользователей в Китае и удалить приложения с местных онлайн-платформ.
Правительство было недовольно тем, что сервис вышел на IPO в США, а не на местных биржах. В конце 2021 года компания вернулась в Китай.
Она понесла финансовые потери, и ей пришлось провести сокращение в офисах других стран. План выхода на украинский рынок заморозили.
DiDi является китайской компанией в сфере транспортных услуг со штаб-квартирой в Пекине. DiDi предоставляет различные услуги как: такси, аренда автомобилей, совместные поездки, велопрокат и т.д. В 2021 г. стало известно о планах компании выйти на украинский рынок.
*IPO (от английского Initial Public Offering - первичное публичное предложение) - это первое публичное размещение только что выпущенных акций для большого количества возможных инвесторов. На мировом рынке эта процедура стимулирует продажу ценных бумаг предприятия на бирже и привлечение свободных денег на открытом рынке.
Это связано с тем, что в 2021 году компания вышла на IPO в США и привлекла 4,4 млрд. долларов. Тогда правительство Китая потребовало у сервиса прекратить регистрацию новых пользователей в Китае и удалить приложения с местных онлайн-платформ.
Правительство было недовольно тем, что сервис вышел на IPO в США, а не на местных биржах. В конце 2021 года компания вернулась в Китай.
Она понесла финансовые потери, и ей пришлось провести сокращение в офисах других стран. План выхода на украинский рынок заморозили.
DiDi является китайской компанией в сфере транспортных услуг со штаб-квартирой в Пекине. DiDi предоставляет различные услуги как: такси, аренда автомобилей, совместные поездки, велопрокат и т.д. В 2021 г. стало известно о планах компании выйти на украинский рынок.
*IPO (от английского Initial Public Offering - первичное публичное предложение) - это первое публичное размещение только что выпущенных акций для большого количества возможных инвесторов. На мировом рынке эта процедура стимулирует продажу ценных бумаг предприятия на бирже и привлечение свободных денег на открытом рынке.
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