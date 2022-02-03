Китайская фирма Yili стала ТОП-1 в рейтинге самых дорогих молочных брендов

19:31 16 Сентябрь Киев, Украина

Стоимость молочного бренда Yili выросла на 13% за последний год, при этом аналитики отмечают, что такой разрыв между китайским и французским брендом Danone скорее всего будет расти.



В то же время на третьем месте



В то же время на третьем месте рейтинга самых дорогих молочных брендов — также китайская компания — Mengniu. На четвертом — голландская Frisco, пятое место — у бренда Arla, шестое — в Amul.

На седьмом месте бренд Anlene, на восьмом — Anchor. Девятое место в рейтинге самых дорогих молочных брендов занимает японский Yakult, десятое — в Almarai.

Несмотря на снижение в рейтинге индийского бренда Amul (в прошлом году он был пятым), аналитики Brand Finance утверждают, что в молочном секторе эта компания является одной из самых быстрорастущих в 2020 году. Стоимость бренда выросла на 25% до $3,1 млрд. Сама компания объясняет это развитием инфраструктуры в сельской местности.



В свою очередь лидер рейтинга китайская Yili сегодня вкладывает все деньги для достижения цели — охват 2 млрд потребителей до конца 2020 года. В частности, внутри страны Yili инвестировала более $4,5 млрд в строительство площадки по производству высококачественной органической молочной продукции.