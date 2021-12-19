Китайцы подали иск на решение Зеленского о "Мотор Сичи"

Дело между китайскими акционерами и руководством «Мотор Сичи» открыто в Верховном суде. Согласно информации, китайские инвесторы подали иск относительно указов Владимира Зеленского о введении санкций с блокировкой активов и запретом на въезд в страну руководителям компаний из КНР от 28 и 29 января 2021 года.

В рамках дела Верховный суд потребовал от СБУ как соответчика по иску предоставить доказательства, которые стали основой для рекомендаций СНБО о применении санкций к компаниям из КНР, которые впоследствии были утверждены указом президента Украины.

Судебные заседания по иску китайских акционеров Мотор Сич назначены в Верховном суде на 5 апреля и 22 апреля 2021 года.

По словам адвокатов, китайские акционеры АО "Мотор Сич" Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Twinstar Holdings S.A. в иске с требованием об отмене санкционных указов президента Украины компании указали на их незаконность в связи с отсутствием обоснованных оснований, поскольку попавшие под действие санкций компании ведут законную деятельность, законно приобрели акции компании Мотор Сич и не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение безопасности Украины.

Соответчиками по иску станут СБУ, которая выступила инициатором санкций, и СНБО, который принял решение об их применении.