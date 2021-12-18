Китай оштрафовал интернет-гиганта Амазон за нарушение антимонопольного законодательства

12:47 23 Ноябрь Киев, Украина

Китай оштрафовал технологических гигантов за нарушение антимонопольного законодательства, сообщают СМИ.

Речь идет о 43 соглашениях, заключенных с 2012 года, о которых руководство не уведомило власть. С каждой фирмы взыщут по полмиллиона юаней – это по 78 тысяч долларов.

Под санкции попал, в частности Интернет-гигант Амазон. Именно на него Пекин начал наступать, когда основатель концерна Джек Ма выступил с критикой действий китайских властей.



Независимые обозреватели считают, что коммунистическая верхушка стремится усилить контроль над Интернет-платформами. За аргумент принимает риск злоупотребления рыночным положением, которое техногиганты вроде бы используют для подавления конкуренции. А еще кивают в противодействие злоупотреблению данными потребителей.