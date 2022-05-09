Китай как самый крупный экспортер масок

Китай является самым крупным поставщиком масок по всему миру. Основными импортерами стали США и Евросоюз. Доходы от производства китайских масок, с начала пандемии выросли почти в 4 раза.
Китайские компании в первый год пандемии заработали около 90 миллиардов долларов на экспорте медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом говорится в отчете Института мировой экономики Петерсона (PIIE).
Если в 2019 году выручка от продажи СИЗ составляла 22,9 миллиарда долларов, то в 2020 году - 88,1 миллиард.
53,8 миллиарда долларов из общей суммы приходится на маски и респираторы, 16,8 миллиарда - на щитки для лица, 10,8 - на защитную одежду, а 3,9 миллиарда - на перчатки.
В апреле 2020 года экспортная цена одной медицинской маски выросла на 720,8% по сравнению с декабрем 2019-го.
Средства индивидуальной защиты Китай поставлял преимущественно в США и Евросоюз.
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