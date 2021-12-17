Китай и Украина налаживают торговые связи

Украинский и китайский представители встретились и заключили союз об экспорте. Так, вице премьер-министр Украины и посол КНР пришли к заключению, что Китай заинтересован в поставке украинских продуктов питания.

В ходе встречи Ольги Стефанишиной и Фань Сяньжуна обсуждалось состояние выполнения решений 4-го заседания Комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и КНР.

«Участники встречи обсудили направления увеличения взаимного товарооборота и инвестиционного сотрудничества. Посол Фань Сяньжун отметил, что Китай заинтересован в увеличении экспорта украинских товаров, особенно продовольствия», — говорится в сообщении.

Стефанишина отметила, что «Украина является одной из крупнейших стран Европы» и выполняет роль моста «между Западом и Востоком, Севером и Югом».

«Это создает значительные торговые возможности для мировых производителей развивать свои мощности именно в Украине. Мы также заинтересованы поддерживать динамику торговли с Китаем, открывать новые товарные рынки КНР и продолжать диалог относительно реализации инвестиционных проектов», — заявила Стефанишина.

Украинская сторона сообщила представителям КНР о ходе консультаций с бизнесом относительно заинтересованности в развитии ряда торговых векторов с Китаем и приоритетных отраслей инвестиционного сотрудничества. В частности, среди приоритетных направлений инвестиций стороны видят: сельское хозяйство (развитие индустриальных парков, производство и поставку сои, выращивание крупного рогатого скота), экологические проекты (переработка вторичного сырья), развитие инфраструктуры (контейнерных железнодорожных перевозок, портовой и аэропортной инфраструктуры, производство электроавтобусов, проекты «смартсити») и др.

Стороны договорились об ускорении работы над дорожной картой реализации «Программы сотрудничества Украины и КНР в Инициативе совместного строительства «Экономического пояса шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21 в.» («Программа «Пояс и Путь»). Программу подписали на 4-м заседании комиссии, что дает возможность украинскому бизнесу в сотрудничестве с китайскими партнерами получать административную поддержку из КНР и доступ к финансированию проектов в приоритетных направлениях.