Кирилл Тимошенко о масштабной реконструкции областных больниц

Стало известно, что уже в 2022 году начнется массовая реконструкция всех областных лечебных учреждений, это касается как взрослых так и детских корпусов.
Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Наше задание – реконструировать все отделения и корпусы всех областных больниц: одну детскую и одну взрослую больницу в каждом областном центре", – сказал он.
На данный момент готовится проекто-кошторисная документация. Ориентировочная стоимость проекта составляет 20 млрд грн из государственного бюджета.
"Наше задание – реконструировать все отделения и корпусы всех областных больниц: одну детскую и одну взрослую больницу в каждом областном центре", – сказал он.
На данный момент готовится проекто-кошторисная документация. Ориентировочная стоимость проекта составляет 20 млрд грн из государственного бюджета.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии